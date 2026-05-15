体重が落ちた一方で、「なんだか疲れやすくなった」「以前より動くだけで体力を消耗するようになった」と感じる人は少なくありません。40代以降は、体型だけでなく“体力の落ち方”にも変化が出やすい時期。数字だけを追いかけるダイエットを続けていると、「痩せたと同時に元気がなくなった」という状態につながることもあるのです。“食べないダイエット”は筋肉も減りやすい食事量を極端に減らすと、脂肪だけでなく筋肉量も落ち