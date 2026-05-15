体型をカバーしたいのに、ゆったり服を着るとどこか重たく見えることはありませんか？隠したい気持ちから服のサイズ感を大きくしすぎると、全体の重心が下がり、“頑張って隠している印象”につながることも。2026年春夏は、“隠す”より“軽やかに整える”バランスがトレンドです。空気を含むようなシルエットや、自然に下へ流れる素材感を取り入れることで、体型をカバーしながらもアカ抜けた印象へ整えやすくなります。「全部ゆ