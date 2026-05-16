天皇、皇后両陛下は１６日午前、第７６回全国植樹祭に出席するため、東京・羽田空港発の特別機で愛媛県入りされた。特別機は午前１１時１０分過ぎ、松山空港に到着した。両陛下は午後、車で大洲市に向かい、県立長浜高校水族館部の生徒が運営する「長高水族館」を視察される。その後、２０１８年７月の西日本豪雨の被災者らと懇談される。１７日は、砥部町の県立とべ動物園で人工哺育のホッキョクグマとして国内最高齢のピー