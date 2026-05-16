タレントで歌手、堀ちえみ（５９）が１５日、ブログを更新。「経験したことのない吐き気がするほどの腰の痛み」「重症的な酷い腰痛」に襲われていたことを明かした。年明けから「なんかずっとドタバタしてます」と振り返り「腰痛でうめきながらも、必死で動き回るという」と告白。「バットを振る体力があるうちは、思ったら先ずは振っておこうかなって。だからドタバタしてしまうこの頃」「本当は年齢的にも、余裕持って生きた