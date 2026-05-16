映画、ドラマ、舞台とさまざまな作品で確かな演技力と抜群の存在感を発揮する井之脇海。この夏は舞台『レディエント・バーミン Radiant Vermin』で、清原果耶、池津祥子との3人芝居に臨む。日本初演を10年前に観劇し衝撃を受けたと語る井之脇に、本作にかける思いや昨年30歳を迎えての心境の変化などを聞いた。【写真】優しさとカッコよさがあふれる！井之脇海、撮りおろしショット◆初演を観て衝撃を受けた役に念願の挑戦白井