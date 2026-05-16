森山未來が主演する特集ドラマ『笹まくら』が、NHK BSP4K／NHK BSにて今夏放送されることが発表された。【写真】共演に川栄李奈、青木柚、堀田真由丸谷才一の同名小説（1966年）を初映像化。気鋭の劇作家、秋之桜子が脚色し、演出は映画『バカ塗りの娘』で芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞した鶴岡慧子が手掛ける。戦時下の日本。それは、徴兵忌避が国家への裏切りとされた時代。一人の青年が、この反逆行為に踏み切った。