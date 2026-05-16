映画「ドライブ・マイ・カー」で米国アカデミー賞の国際長編映画賞に輝いた濱口竜介監督の新作「急に具合が悪くなる」（６月１９日公開）が１５日、第７９回カンヌ国際映画祭（２３日まで）でワールドプレミア上映され、１４分間に及ぶスタンディングオベーションの称賛を受けた。介護施設を運営するフランス人女性と、末期がんの日本人舞台演出家による心の交流を描く物語。上映時間３時間１６分の大作で、最高賞パルムドール