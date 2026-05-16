全米プロゴルフ選手権 第2日（ペンシルバニア州アロニミンクGC=7349ヤード・パー70）。イーブンパー34位からスタートした松山英樹（34）は4バーディー1ボギーの67で回り、首位に1打差の通算3アンダー3位に浮上。週末はメジャー2冠目を狙う。【もっと読む】タイガー・ウッズは醜聞まみれでも年収「46億円超」その“内訳”にファンは納得できるのか？初日に3アンダートップタイと好発進を決めた久常涼（23）。2日目はパットが決ま