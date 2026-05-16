私の世代（1971年生まれ）には長年の夢があった。プロレスラーによるリアルファイトだ。それは第二次UWFを経て、現実のものになっていく。その結実のひとつが97年、“最強プロレスラー”郄田延彦vs.“400戦無敗の柔術家”ヒクソン・グレイシーを実現させるために誕生した格闘技イベント、PRIDEだった。【画像】映画『スマッシング・マシーン』の場面写真を一気に見るその後続いたPRIDEシリーズの興行を私は、テレビを含