結婚と姓に関して、当事者たちの声などをまとめた一連の文春オンラインの記事が話題を呼んでいる。読者からは、自身が結婚を機に姓を変えた際のエピソードや、なかなか進まない選択的夫婦別姓制度に対するコメントが相次いだ。 【写真】妻は「国内に500人」のレア名字…結婚で「妻の名字」へと変更した男性・金山さんいまだ日本で導入の道筋が見えない「選択的夫婦別姓制度」。名字で悩む人を減らそうと、「同氏婚のススメ」なる