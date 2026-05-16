「急に始まる」と言われる介護。親が脳血管疾患や骨折・転倒で入院した、認知症の兆候が出た……そうなったらまず、誰に、何を相談するべきか。未経験者のための“介護入門”後編ではスタート時の流れを徹底解説する（前編はこちら）。【写真】この記事の写真を見る（3枚）よく「介護は急に始まる」と言われる。しかし、スタートするに至る要因は、もちろん存在する。厚生労働省の「国民生活基礎調査の概況」（2022年）による