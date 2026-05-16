〈〈旧立憲民主の害獣を沢山駆除する事ができました〉高市早苗「最側近秘書」が陣営スタッフに送った衝撃メッセージ週刊文春が入手〉から続く「週刊文春」が報じた、自民党総裁選と衆院選で、高市早苗氏の陣営がネガティブ動画をSNS上で拡散していた問題。高市首相は5月11日、国会質疑で、次のように報道を否定した。【実際の動画】高市陣営が投稿していた「ネガキャン動画」《小泉進次郎氏に「無能で炎上」、林芳正氏に「論外で