〈「木の上で1ヶ月半も生活し、腕がオランウータンのようになった」難関私大に入学→熱帯雨林でサバイバル生活…世界的渓谷探検家（53）の“野生すぎる学生時代”〉から続くロープを頼りに身ひとつで滝を下ったり、崖を登ったりするキャニオニングの技術を駆使し、世界中の渓谷を探検し続けている男性がいる。高知県大豊町に拠点を置く、渓谷探検家の田中彰さん（53）。【衝撃画像】断崖絶壁すぎて人が入れるとは思えない…「落