フランスで開催中の世界3大映画祭の1つ、第79回カンヌ映画祭で最高賞パルムドールを競うコンペティション部門に出品された、濱口竜介監督（47）の新作「急に具合が悪くなる」（6月19日公開）の、ワールドプレミアとなる公式上映が15日、行われた。エンドロール中から起きた拍手とスタンディングオベーションが14分にも及び、濱口監督は「素晴らしいキャストとクルーのおかげで完成しました。そして、この映画には原作があります。