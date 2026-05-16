〈「落石がドドドッと降ってきた」ヒマラヤ奥地の秘境“悪魔の谷”に人類で初めて降り立った…『情熱大陸』出演の渓谷探検家（53）が明かす、偉業達成の過酷な裏側〉から続くロープを頼りに身ひとつで滝を下ったり、崖を登ったりするキャニオニングの技術を駆使し、世界中の渓谷を探検し続けている男性がいる。高知県大豊町に拠点を置く、渓谷探検家の田中彰さん（53）だ【衝撃画像】「これを見られたなら、死んでええわ」ヒマラ