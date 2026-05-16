ロサンゼルス在住の俳優でプロデューサーの野村祐人（54）が16日までに自身のインスタグラムを更新し、超人気俳優2人との食事会ショットを披露した。「壮亮&太賀 素晴らしい時間でした。最高！！」と書き出すと、自身とNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」に出演中の俳優・仲野太賀と池松壮亮が飲食店で笑顔を見せるショットをアップ。2日が自身の54歳誕生日でもあり、画像には「壮亮 & 太賀you made this birthday unfor