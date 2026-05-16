フランスで開催中の世界3大映画祭の1つ、第79回カンヌ映画祭で最高賞パルムドールを競うコンペティション部門に出品された、濱口竜介監督（47）の新作「急に具合が悪くなる」（6月19日公開）の、ワールドプレミアとなる公式上映が15日、行われた。公式上映に参加した黒崎煌代（24）は「本当に、あっという間だったなという感じで。国が違うと笑うところも違ったりして、こちらが気付かされる。2回目なんですけど、今日は新しい気持