カンテレ・フジテレビ系全国ネット『土曜はナニする!?』（毎週土曜前8：30）は7月4日から、“パンの赤ちゃん”たちの日常ときどき大冒険を描いたオリジナルアニメーション『パンの赤ちゃん』を、番組内でレギュラー放送する。きょう15日に発表された。【写真】すっかり朝の顔になった宇賀なつみ＆山里亮太企画・制作は、キャラクターや映画、展覧会など、さまざまなエンタメを手がけるCHOCOLATE Inc.。本作は、2024年12月にS