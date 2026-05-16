〈「滝の中でドーンと水底に沈み、息ができない」危険すぎる渓谷で“溺死寸前”…『情熱大陸』出演の世界的渓谷探検家（53）が語る“死を覚悟した瞬間”〉から続くロープを頼りに身ひとつで滝を下ったり、崖を登ったりするキャニオニングの技術を駆使し、世界中の渓谷を探検し続けている男性がいる。高知県大豊町に拠点を置く、渓谷探検家の田中彰さん（53）だ。【衝撃画像】「腕がオランウータンのようになった」“熱帯雨林の木