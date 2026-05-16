サッカー元日本代表の内田篤人氏（38）が15日、テレビ朝日スポーツ公式YouTubeチャンネル「絶対に負けられない座談会」に生出演。W杯北中米大会（6月11日開幕）を戦う日本代表の勝負のポイントを挙げた。同日にW杯北中米大会に臨む日本代表メンバー26人が発表された。番組内ではグループリーグ初戦であるオランダ戦の予想スタメンの話題に。内田氏は「大事なのはスタメンよりも途中から出場する選手の方が試合を決める」と勝負