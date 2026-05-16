モデルのマギー（34）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。14日に34歳を迎えた思いを投稿した。英語で「たくさんの誕生日のお祝い、ありがとう皆さんの愛情で胸がいっぱいです！！！」とつづり、髪を後ろで束ねた白いミニワンピース姿を公開した。誕生日プレートやケーキなどで祝福され、「皆さま幸せな気持ちにしてくれてありがとう誕生日って特別だね34歳は、自分らしさをもっと研ぎ澄ませて丁寧にすべてを選びとっ