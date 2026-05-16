少子化や人手不足を背景に、売り手市場となっている、就職戦線。その一方で、“就職をしない”若者たちが存在する。【映像】早稲田卒の女性が就職せず“空白の2年間”にやっていたこと（実際の映像）日本トップクラスの学力を誇る東京大学や慶應大学でも、およそ10%が、進学や就職をしていない。いわゆる「高学歴ニート」だ。高学歴ニートは新しい生き方なのか。『ABEMA Prime』では当事者に話を聞いた。■新卒1年で退職、釣り