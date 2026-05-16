「ホワイトソックス−カブス」（１５日、シカゴ）カブスの鈴木誠也外野手が１８打席連続ノーヒットを止める価値ある適時打を放った。ホワイトソックス・村上宗隆との直接対決に、「５番・右翼」で先発。初回１死一塁の第１打席は、真ん中付近への１５４キロに手が出ずに見逃し三振。四回無死一塁も見逃し三振で、１８打席連続ノーヒットとなっていた。それでも３−１の五回１死一、三塁の第３打席で外角低めの変化球を捉え