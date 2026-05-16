京丹後市・福知山市・綾部市・舞鶴市・宮津市・与謝野町からなる「海の京都」エリアで、2026年5月23日と30日の2日間にわたり、日本酒イベント「tantan kura around in 海の京都2026」（愛称：たんくら）が開催される。今年で2回目となるイベントで、丹後・丹波で個性豊かな地酒を醸す蔵で試飲や蔵見学でを楽しめる2日間だ。今回は京丹後市の竹野酒造が新たに参加し、各蔵とも開催時間は10時から17時、入場無料。2週にわたって「海