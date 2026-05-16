シャープは、対話AIキャラクター「ポケとも」の月額サービス「ココロプラン for ポケとも」に、「無制限」プランを追加すると発表した。提供開始は6月中旬以降の予定。価格は月額3300円。 「ポケとも」は、ユーザーとの会話や一緒に過ごす時間を重ねることで、ユーザーのことを理解し、話し相手になる対話AIキャラクター。今回の新プランにより、会話回数を気にせず利用