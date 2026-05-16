福井県内に住む男性が警察官をかたる男らから電話で、「犯罪に加担した疑いがある」などと言われ、現金およそ1億9000万円をだまし取られました。警察では特殊詐欺事件として捜査しています。今年2月、福井県内に住む男性の携帯電話に「＋」から始まる国際電話番号から電話がかかり、警察官をかたる男から「あなたは犯罪に加担した疑いがある」「あなたの口座に入っている金も資金洗浄に使われていないか紙幣番号を調べる必要がある