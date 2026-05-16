名人戦４連覇に王手をかけている将棋の藤井聡太六冠が、１６日から大阪府高槻市で第４局に臨みます。 １６日から始まる将棋の名人戦・七番勝負第４局を前に１５日、藤井聡太六冠と糸谷哲郎九段が高槻市の会場を訪れ、対局で使用する駒や対局室の環境を確認する検分を行いました。 藤井六冠は２０２３年に史上最年少の２０歳１０カ月で名人のタイトルを手にし、一昨年・去年と連続で防衛。対する糸谷九段は名人戦初挑戦です