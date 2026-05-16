9日のブレーブス戦に登板したドジャースのブレーク・スネル＝ロサンゼルス（ロイター＝共同）米大リーグ、ドジャースは15日、先発左腕スネルが左肘関節内の骨片の影響で15日間の負傷者リスト（IL）に入ったと発表した。同日に予定していた先発を急きょ回避した。12日にさかのぼって適用される。2度のサイ・ヤング賞（最優秀投手賞）受賞歴があるスネルは今季、開幕から左肩の疲労でIL入り。今月9日に復帰したばかりだったが、1