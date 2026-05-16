キッセイ薬品工業発表のポイントキッセイ薬品工業（長野県松本市）は16日までに、国内で販売する血管炎治療薬「タブネオス」（一般名アバコパン）を服用後に死亡した患者が20人報告されたと発表した。因果関係が不明なものも含む。重篤な肝機能障害が報告されており、医療機関に対して患者への新規の投与を控えるよう呼びかけた。同社によると、2022年の市販後、国内では約8500人（今年4月27日時点）が使用したとみられる。肝