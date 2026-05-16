「ぐっさん」の愛称で親しまれるお笑いタレント・山口智充（56）が15日、自身のインスタグラムを更新。人生で初めてという新ヘアスタイルを公開した。【写真】イメチェンした「ぐっさん」山口智充投稿で「人生初のブリーチ＆カラーリング！」と、自身のショットを公開。「白髪染めはやってたけど普段のアロハシャツ、デニム、オーバーオールとかにはこっちがいいのかなぁ、、なのと、白髪ボカシにもなるのかなぁ、、的理由で