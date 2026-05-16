＜大相撲五月場所＞◇六日目◇15日◇東京・両国国技館 【映像】まだ上がる！喝采集めた超美しい四股の所作今場所5連勝と波に乗る若手力士が、土俵上で披露した驚異的な柔軟性とバランスに館内が大きく沸いた。 高々と上げられた足は、空中でピタリと静止。持ち前に美しい四股に、観客からは感嘆の拍手が送られたが、この美しい所作の裏側には意外な“秘話”が隠されていた。話題の一幕は、前頭十一枚目・宇良（木瀬）と、