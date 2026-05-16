『ハイキュー‼』×SVリーグコラボ連載vol.2（37）日本製鉄堺ブレイザーズ上村琉乃介後編（前編：上村琉乃介が貫く「チームの勝利」を優先する信念焦らず新たな武器を磨く＞＞）現役のSVリーガーに、バレーボール漫画『ハイキュー‼』を語ってもらうコラボ連載。選手たちが選ぶベストメンバー、共感したシーン、ベストゲームとは？（ｃ）古舘春一／集英社選手写真／SVリーグ＜SVリーガーが語る『ハイキュー&