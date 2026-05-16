『ハイキュー‼』×SVリーグコラボ連載vol.2（36）日本製鉄堺ブレイザーズ上村琉乃介前編【最優先は「チームの勝利」】「プロでやっているからには、まずは個人として試合に出るところが大事だと思うんですが......」日本製鉄堺ブレイザーズのオポジット、上村琉乃介（24歳）はそう言って、一拍置いた。そこからが彼の本音だった。日本製鉄堺ブレイザーズ２年目のオポジット、上村琉乃介photo by 村尚己/アフロスポ