エアコン価格が値上がりする「エアコンの2027年問題」が指摘されている。経済ジャーナリストの荻原博子さんは「使っているエアコンをまだ数年使えそうなら使い続けたほうがいい。このタイミングで買い替えたいなら安く買う方法がある」という――。写真＝iStock.com／97※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／97■エアコンの2027年問題猛暑が迫る中、「エアコンの2027年問題」でエアコン価格そのものが大きく値上がりする可能