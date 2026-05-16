【レースと縁がありすぎる１頭】５月17日（日）、東京競馬場で４歳以上牝馬によるＧ?ヴィクトリアマイル（芝1600ｍ）が行なわれる。今年は、昨年のＧ?桜花賞（阪神・芝1600ｍ）とＧ?秋華賞（京都・芝2000ｍ）を勝ったエンブロイダリー、Ｇ?オークス（東京・芝2400ｍ）を勝ったカムニャック、さらに2024年のオークスと秋華賞を勝ったチェルヴィニアと、３頭のクラシックホースが出走する。前哨戦のＧ?阪神牝馬Ｓ（阪神・芝1600