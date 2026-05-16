脳科学者の中野信子先生が子どもの「感情のコントロール」について教えます。■「目先の欲望を抑制する力は家庭環境でうまく育ちます」感情コントロールの話題に関連して、脳科学の分野でよく出てくるのが「遅延報酬」という考え方です。目の前の小さな利益よりも、少し先の大きな利益を選べる力のことで、将来の社会的・経済的な成功と相関があるといわれています。「マシュマロテスト」と呼ばれる実験が有名です。子どもに対して