年々高温化する日本の夏。気になるのは電気代の高騰だ。経済ジャーナリストの荻原博子さんは「世界的に需要が高まり、電気代は上がれども下がることはない。家計防衛としてさまざまな節電・節約方法を知っておくべきだ」という――。写真＝iStock.com／koni※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／koni■値上がりする電気代日本気象協会によれば、今年の夏は40℃以上の「酷暑日」が全国で述べ7〜14地点になるとのことで、今から