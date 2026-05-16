結婚すると、相手の職業次第で生活も変わってきます。そのため、結婚を意識したときマイナス要素になってしまう職業もあるようです。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートを参考に「『結婚したら大変そう』と思われてしまう女性の職業」をご紹介します。【１】夜勤で生活が不規則そうな「看護師」「生活時間帯が合わなそうでイヤだな」（２０代男性）など、夜勤によって生活リズムが乱されることに危機感を覚える男性