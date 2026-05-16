2026年5月15日（金）発売の雑誌『オレンジページ』6月2日号増刊に、ポケモンが大集合した「エコバッグ」が付録として登場！（写真）ポケモン大集合！激かわ「エコバッグ」付録今回は、実際に購入した筆者が、ポケモン「エコバッグ」のデザインやサイズ感、使い勝手などについて詳しくレビューします。【オレンジページ付録】「ポケモンローカルActsエコバッグ＜typeA＞」徹底レビュー2026年5月15日（金）発売の雑誌『オレンジペー