◆米大リーグＷソックス―カブス（１５日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が「２番・一塁」、カブスの鈴木誠也外野手が「５番・右翼」で１５日（日本時間１６日）、同じシカゴを本拠にするチーム同士の対決「クロスタウン・クラシック」でスタメン出場した。先攻のカブスは初回２死から安打と暴投で二塁とチャンスを広げ、４番ハップの中前適時打で先制。鈴木に打席が回ったが、ス