南米ペルーで4月に行われた大統領選挙の投票結果が発表され、フジモリ元大統領の娘のケイコ氏が6月に実施される決選投票に臨むことになりました。4月12日に行われたペルーの大統領選挙では、一部の投票所で投票ができないトラブルが起き、開票が遅れていました。候補者が36人乱立する中、現地の選挙管理当局は5月15日、開票率100％の段階で、右派でフジモリ元大統領の娘、ケイコ氏が17％の得票率で首位に立ち、次いで左派のロベル