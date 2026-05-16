俳優の沢村一樹（58）が15日、自身のインスタグラムを更新。妻と一緒に散歩に出かけたことを明かし、夫婦時間のオフショットを披露した。【写真】「ステキすぎますね」ニッコリ笑顔で夫婦時間を楽しむ沢村一樹沢村は「暇だったので、カミさんと一緒に等々力渓谷をぷらぷら歩いてみた」とつづり、自身の姿をとらえた写真をアップ。2枚のうち1枚は遠くのほうから撮影されており、妻のカメラによる1枚と思われる。コメント欄に