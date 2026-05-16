京都府丹波地域にある2市1町（亀岡市、南丹市、京丹波町）の産業にまつわるデータや自治体の財政状況などを網羅した書籍「京都丹波発まるごと経済白書」が出版された。9〜11月に催される「全国都市緑化フェアin京都丹波」の経済効果も試算しており、筆者は「地域全体に目を向ける契機になれば」としている。【写真】「京都丹波発まるごと経済白書」を執筆した坂本信雄・京都先端科学大学名誉教授亀岡商工会議所が出版を企