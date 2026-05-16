愛犬も安心して同乗できる「仕掛け」とは2026年5月9日・10日の両日、アウトドアイベント「FIELD STYLE TOKYO（フィールドスタイル東京） 2026」が、東京ビッグサイト（東京都江東区）にて開催されました。名古屋を拠点とする電動モビリティメーカー「Sun Emperor（サンエンペラー）」のブースで特に注目されたのは、同メーカーとして初の4輪モデル「LBIRD（エルバード）」です。【画像】これが公道も乗れる“4輪”モデル「LBIR