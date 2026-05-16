私はツグミ。夫トシハルとのあいだには子どもが2人（ハルヒ中2、ダイゴ小5）いて、フリーランスとして働いています。娘のハルヒから夜の喧嘩を指摘されて、子どもに心配をかけているという現実に直面しました。「このままではいけない」と強く決意した私は、再びトシハルと話し合うことに。義両親の浪費と援助への感謝のなさ、もう本当に嫌なんです。ところが言えば言うほどトシハルは意固地に。私は焦燥感を募らせます。トシハル