小学校6年間使い続けたランドセルは、子どもが卒業するとともに使わないものになりますよね。お子さんが使い終わったランドセル、みなさんはどのようにしていますか？『高校生の子どもが使ってたランドセルを、ずっととっておいた。でも、本人に聞いたら「処分していい」と言っている。ゴミに出すくらいなら、リユースショップに持ち込んで、タダ同然でもいいから売ってこようかな？みなさんは、どうされましたか？』投稿者さん