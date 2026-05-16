落語界に新たな真打が誕生した。その晴れの舞台となったのが、26年5月10日に新潟県長岡市の長岡市立劇場で開催された「春風亭鯉づむ真打昇進披露興行」だ。当日は1100人を超える観客が詰めかけ、会場は開演前から祝賀ムードに包まれていた。 この日の主役は、長岡市（旧越路町）出身の落語家・春風亭鯉づむ。真打に昇進したのは25年5月のことで、瀧川鯉津から現在の名へと改め、新たな一歩を踏み出した。地元凱旋ともいえる