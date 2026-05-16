近年、全国の自治体でその取り扱いについて注意が呼びかけられている外来植物『ナガミヒナゲシ』。一株に数千もの種があり、繁殖力が強く、専門家は「駆除の仕方にも注意点がある」と話します。 【松村道子アナウンサー】 「新潟市中央区やすらぎ堤沿い。この歩道の所々で姿を見せるのが、このオレンジの花、ナガミヒナゲシです」 ポピーにも似たオレンジ色で4枚の花びらを持ち、高さは50cmほどの『ナガミヒナゲシ