「ももいろクローバーZ」の高城れに（32）が16日までに自身のインスタグラムを更新。豪華な2ショットを公開した。「梅沢さんと…！」と書き出した高城。梅沢富美男との2ショットをアップした。「たくさん美味しいもの食べた1日！」とコメント。「いいでしょー？」と添えた。ファンからは「いいですねー！」「良い2ショットだあ」「素敵な写真」「2人とも良い笑顔」「れにちゃんも梅沢さんもめっちゃ幸せそうな顔してる」な