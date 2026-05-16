◇米男子ゴルフツアー全米プロ選手権第2日（2026年5月15日ペンシルベニア州アロニミンクGC＝7394ヤード、パー70）34位から出たメジャー2勝目を目指す松山英樹（34＝LEXUS）が4バーディー、1ボギーの67をマークし通算3アンダーでトップと1打差の3位に浮上した。首位スタートの久常涼（23＝SBSホールディングス）は2バーディー、5ボギーの73を叩きイーブンパーの22位に後退した。49位から出た比嘉一貴（31＝フリー）は